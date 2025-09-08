La empresa editora del ‘Mirror’ y el ‘Express’ suprime 321 empleos en el Reino Unido

Londres, 8 sep (EFE).- Reach, la empresa editora del ‘Daily Mirror’, el ‘Daily Express’ y varios diarios regionales en el Reino Unido, anunció este lunes la supresión de 321 puestos periodísticos dentro de una reorganización que describió como la mayor de su historia.

La compañía precisó que, al mismo tiempo, prevé la creación de 135 nuevos roles, principalmente en equipos de noticias en directo, vídeo y audio, con prioridad para la recolocación de empleados afectados.

David Higgerson, director de contenidos de la firma, afirmó que «los cambios que estamos experimentando en el panorama actual exigen una variación total en nuestra manera de operar y de contar historias» y que el nuevo esquema supondrá «un modo distinto de trabajar de arriba abajo».

Reach empleaba a finales de 2024 a más de 2.300 periodistas en sus operaciones, que incluyen también cabeceras como el ‘Daily Star’ y el ‘Manchester Evening News’.

La decisión se enmarca en un proceso de transformación tecnológica que afecta a todo el sector y que ha llevado a las principales cabeceras británicas a transformar sus redacciones.

En julio, la propia Reach ya había recortado entre 30 y 50 puestos en sus equipos deportivos, mientras que en 2023 llevó a cabo casi 800 despidos, uno de los mayores ajustes en la prensa británica. EFE

