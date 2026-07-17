La empresa española Aldesa construirá un parque solar en México por 160 millones de euros

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Madrid, 17 jul (EFE).- La multinacional española Aldesa, especializada en construcción, infraestructuras, energía y concesiones, se ha adjudicado un proyecto de parque solar en México con un presupuesto de más de 160 millones de euros (183 millones de dólares).

La instalación se desarrollará con el esquema ‘llave en mano’, es decir, que Aldesa se encargará de todo de principio a fin, desde la ingeniería de detalle (planos, modelos 3D, materiales) hasta la puesta en funcionamiento, según informó la empresa este viernes en un comunicado.

La instalación incluye una planta fotovoltaica de 420 MWp, un sistema de almacenamiento de energía (BESS) de 150 MW y la interconexión de alta tensión (400 kV) con más de 24 kilómetros de líneas de transmisión entre subestaciones, también de nueva construcción.

Aldesa trabaja en la India, varios países europeos y también en Hispanoamérica -México, Guatemala, Colombia, Perú, Chile y Uruguay- con proyectos ya terminados en unos casos y en marcha en otros, según indica su web. EFE

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