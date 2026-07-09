La empresa española Dominion construirá un hospital en Honduras que estará listo en 2028

Compartir

2 minutos

Tegucigalpa, 9 jul (EFE).- La empresa española Dominion suscribió un acuerdo con el Gobierno de Honduras para la construcción de un hospital con doscientas camas en Puerto Cortés, en el Caribe del país centroamericano, informó este jueves la Presidencia hondureña.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien además ejerce como secretario de Salud, temporalmente, y el representante de la empresa Dominion, Jaime Valderrama, indicó la Casa Presidencial hondureña en un comunicado.

Según la información oficial, el moderno nosocomio, de dos niveles, será construido en un área de 15.000 metros cuadrados y dispondrá de un aparcamiento para 150 vehículos.

El Ejecutivo hondureño no precisó detalles sobre el costo de la obra, que será financiada mediante un programa respaldado por el Gobierno de Dinamarca.

El nuevo centro médico beneficiará a miles de familias de la zona norte de Honduras y según se informó, contará con «140 camas de hospitalización y 60 para áreas de urgencias, recuperación y especialidades, además de equipamiento médico de última generación».

Está previsto que la obra entre en funcionamiento en 2028, para ampliar la capacidad de atención médica y acercar servicios de salud de mayor calidad a la población, señaló la Presidencia de Honduras.

El representante de la empresa española indicó que el contrato incluye el mantenimiento de las instalaciones durante los dos años posteriores a su entrada en operación, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la infraestructura y la continuidad de los servicios.

Valderrama añadió que los recursos para la construcción del hospital serán canalizados mediante un programa del Gobierno de Dinamarca, a través de un ente financiero alemán, con la Secretaría de Finanzas como contraparte del Estado hondureño.

A la ceremonia encabezada por Asfura también asistieron el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; el secretario privado del mandatario hondureño, Luis Castro; y el subsecretario de Salud, José Miguel Castillo. EFE

gr/gf/jrg