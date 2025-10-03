La empresa gasística ucraniana sufre el mayor ataque ruso de toda la guerra

The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
Kiev, 3 oct (EFE).- La empresa pública de gas y petróleos de Ucrania, Naftogaz, sufrió la pasada noche el mayor ataque ruso contra sus infraestructuras en toda la guerra, según dijo la compañía en un comunicado que explica que sus instalaciones en las regiones de Járkov y Poltava fueron el blanco de un bombardeo de Rusia con 35 misiles y 60 drones.

“Es el ataque más masivo contra nuestra infraestructura de producción de gas desde el comienzo de la guerra a gran escala”, agrega la nota publicada por el director general de Naftogaz, Serguí Koretski, en su cuenta de Facebook. EFE

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
