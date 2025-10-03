La empresa gasística ucraniana sufre el mayor ataque ruso de toda la guerra
Kiev, 3 oct (EFE).- La empresa pública de gas y petróleos de Ucrania, Naftogaz, sufrió la pasada noche el mayor ataque ruso contra sus infraestructuras en toda la guerra, según dijo la compañía en un comunicado que explica que sus instalaciones en las regiones de Járkov y Poltava fueron el blanco de un bombardeo de Rusia con 35 misiles y 60 drones.
“Es el ataque más masivo contra nuestra infraestructura de producción de gas desde el comienzo de la guerra a gran escala”, agrega la nota publicada por el director general de Naftogaz, Serguí Koretski, en su cuenta de Facebook. EFE
