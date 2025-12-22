La empresa generadora eléctrica dominicana aporta este año 258,4 millones de dólares

2 minutos

Santo Domingo, 22 dic (EFE).- La estatal Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) aportó este año a las arcas dominicanas 258,4 millones de dólares, consolidándose como uno de los activos públicos con mayor capacidad de generación de caja, afirmó la generadora en una nota.

El aporte acumulado de la empresa entre 2023 y 2025 asciende a 562,9 millones de dólares, canalizados a través de amortización de deuda pública, dividendos e impuestos, agregó la información.

La cifra de 2025 representa el mayor «esfuerzo anual» desde la entrada en operación de la planta y marca un punto de inflexión en su papel dentro de las finanzas públicas. El ejercicio de 2025 fue, simultáneamente, el más exigente y el más revelador para Punta Catalina.

En un contexto de restricciones fiscales, la planta asumió una carga financiera «significativa».

De los dividendos de la empresa en 2025, 141 millones de dólares se destinaron a abonos a la deuda con el Ministerio de Hacienda.

«Esto como evidencia del uso de los flujos de la empresa para atender pasivos asociados al propio proyecto y al sector eléctrico en su conjunto. A ello se sumó la distribución de 59 millones de dólares en dividendos, una señal de rentabilidad operativa», agregó la empresa responsable de las dos plantas a carbón de Punta Catalina.

El tercer componente del aporte de 2025 fue el pago de 58,4 millones de dólares en impuestos, consolidando a Punta Catalina como uno de los contribuyentes más relevantes dentro del sector público empresarial.

En conjunto, estos flujos confirman que la empresa ha alcanzado una fase de madurez financiera, con capacidad para sostener simultáneamente obligaciones fiscales, patrimoniales y operativas.

Las plantas de Punta Catalina, con una generación cada una de 300 megavatios, fueron construidas por un consorcio liderado por la brasileña Odebrecht, la italiana Tecnimont y la dominicana Acero Estrella.

Informes recientes del Gobierno aseguran que su construcción conllevó una inversión de más de 3.000 millones de dólares, por encima del contrato original de 1.945 millones de dólares, firmado en 2013. EFE

