Alegan labor infantil en café que Nespresso compra en Guatemala 26 de febrero de 2020 - 16:49 Nespresso anuncia la suspensión de sus compras de café producido en Guatemala luego de que la televisión británica denunciara el empleo de mano de obra infantil. Una investigación del Canal 4 británico denunció vínculos entre la marca suiza de café Nespresso y el trabajo infantil en el país centroamericano. La empresa dice que ha dejado de comprar en la región y está investigando, señala la Fundación Thomson Reuters. El documental de la emisora británica muestra a niños trabajando en seis granjas de Guatemala, el mayor productor de café de América Central. Las granjas supuestamente abastecen al gigante cafetero Nespresso, propiedad de Nestlé. Nespresso, con sede en Suiza, asegura que su abastecimiento de granos de café tiene lugar de manera ética y que investiga las acusaciones. “Hemos suspendido inmediatamente las compras de café de todas las granjas de la región y no las reanudaremos hasta que investiguemos y tengamos la seguridad de que no se recurre al trabajo infantil”, dijo el director ejecutivo de Nespresso, Guillaume Le Cunff. Una investigación de la Fundación Thomson Reuters en diciembre encontró que el café producido mediante trabajo forzoso en Brasil fue declarado libre de esclavitud por los principales programas de certificación y se vendió a las grandes marcas como Nespresso. El actor George Clooney, ganador de un Oscar y embajador de la marca Nespresso, se manifestó “sorprendido y triste” por las revelaciones.