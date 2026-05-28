La empresa vinculada al primer ministro checo recibe dinero público pese a dudas de la UE

3 minutos

Viena, 28 may (EFE).- El conglomerado Agrofert, hasta el pasado diciembre propiedad directa del primer ministro checo, Andrej Babis, sigue recibiendo subvenciones públicas pese a que la Comisión Europea (CE) ha pedido que se detengan todos los pagos hasta que se aclare si hay conflicto de intereses, informan este jueves los medios locales.

Si bien Babis transfirió sus acciones a un fideicomiso independiente precisamente para evitar ese conflicto, la CE ha enviado este mes a Praga una carta exigiendo aclaraciones adicionales sobre la estructura y legalidad de esa operación,

Bruselas reclama además garantías de que las compañías vinculadas a Babis, operando tanto dentro como fuera de dicho fondo, no reciban dinero de la Unión Europea, indica Radio Praga.

El Fondo Estatal de Intervención Agrícola (SZIF) afirmó el pasado abril que el holding agroindustrial Agrofert podía seguir recibiendo ayudas públicas.

Radio Praga señala que en lo que va de año, 48 entidades pertenecientes a Agrofert han recibido ocho millones de euros desde que Babis, una de las personas más ricas del país, asumió de nuevo el cargo de primer ministro.

El Ministerio de Agricultura sostiene que la solicitud de la CE de detener los pagos no afecta a las subvenciones agrícolas, que dependen exclusivamente del SZIF.

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Regional considera que la petición de Bruselas sí afecta a esas ayudas, algo que también habría dicho a la agencia de noticias checa CTK un funcionario europeo.

«La carta enviada el 20 de mayo por la Comisión Europea a las autoridades checas, en la que se menciona la suspensión del reembolso de las subvenciones debido a sospechas de conflicto de intereses que involucran al primer ministro Andrej Babis, también afecta a los fondos agrícolas, según declaró un alto funcionario europeo a la agencia de noticias CTK», reseña hoy Radio Praga.

Agrofert, por su parte, ha indicado que recibe las ayudas conforme a la legislación.

Babis, que ya ocupó la jefatura del Gobierno checo entre 2017 y 2021, ha sido investigado durante años, y absuelto en primera instancia, justo por presunto fraude en la recepción de fondos europeo para Agrofert.

Babis desligó en 2007 a una de las sociedades del holding para poder optar a una subvención comunitaria de 2 millones de euros para pequeñas y medianas empresas.

El Parlamento, donde su coalición de populistas, eurocríticos y ultranacionalistas tiene mayoría, rechazó el pasado marzo levantarle la inmunidad para que pudiera ser investigado por el mismo caso.

El presidente del partido opositor STAN (Alcaldes e Independientes), Vít Rakusanc, anunció que pedirá a las demás formaciones de la oposición su apoyo para abordar este asunto en una sesión extraordinaria del Parlamento. EFE

as/wr/fpa