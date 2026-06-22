La empresaria Ana Lucía Pineda será la próxima primera dama de Colombia

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Bogotá, 21 jun (EFE).- La empresaria Ana Lucía Pineda, administradora de empresas del departamento caribeño de Córdoba, será la próxima primera dama de Colombia si se confirma en el escrutinio la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de este domingo.

Nacida en Montería, capital de Córdoba, y formada en el Colegio Británico de esa ciudad, Pineda estudió Administración de Empresas en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde comenzó a construir una trayectoria ligada a la gestión empresarial y al emprendimiento.

Su historia con De la Espriella se remonta a la infancia. Ambos crecieron en Montería y sus familias mantenían una relación cercana que comenzó que cuando el candidato ultraderechista tenía 15 años y ella apenas cinco.

Años después volvieron a encontrarse en la capital colombiana. Según ha contado el propio De la Espriella en varias entrevistas, la vio caminando cerca de la notaría donde trabajaba su padre y, tras confirmar con su madre que se trataba de ella, organizó un encuentro días después en las oficinas de su firma de abogados.

El reencuentro derivó en una relación que avanzó rápidamente. Tras un mes de noviazgo formal, el abogado le propuso matrimonio y un año después se casaron.

La pareja lleva más de 17 años junta y tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Pineda también participó en la consolidación de la firma de abogados De La Espriella Lawyers, donde trabajó en áreas relacionadas con calidad, cumplimiento y selección de personal, antes de desarrollar sus propios proyectos empresariales.

Entre ellos figura Amore Gelatería, además de otras iniciativas vinculadas a los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Durante la campaña presidencial de 2026 su presencia pública creció notablemente. Además de acompañar al candidato en actos y entrevistas, impulsó el movimiento ‘Tigresas de la Patria’, una plataforma de mujeres creada para respaldar la candidatura de su esposo.

La propia Pineda señaló que, en caso de que su esposo asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, le gustaría enfocar su trabajo en programas dirigidos a las mujeres, la niñez y los adultos mayores.

Con el 99,97 % de las mesas informadas, De la Espriella mantiene una estrecha ventaja sobre el izquierdista Iván Cepeda con 12,9 millones de votos (49,66 %) sobre los 12,7 millones de Cepeda (48,70 %), aunque el resultado definitivo deberá ser confirmado por el escrutinio oficial que realizan jueces. EFE

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