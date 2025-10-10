La EMT de Madrid explica en Canadá su transformación hacia las cero emisiones

2 minutos

Toronto (Canadá), 10 oct (EFE).- La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid está dispuesta a colaborar con ciudades norteamericanas en la mejora de sus sistemas de transporte público, declara a EFE el director gerente de la sociedad, Alfonso Sánchez Vicente, quien ha explicado en Canadá su proceso de transformación hacia las emisiones cero.

Sánchez Vicente, que ha presentado en Ottawa el proceso de transformación de la EMT para conseguir las emisiones cero en 2033 y que este fin de semana participará en Seattle (EE.UU.) en la reunión anual de la asociación de ingenieros civiles de EE.UU. y Canadá, ha dicho que hay «bastante interés» en las ciudades canadienses por la experiencia de Madrid.

«Estamos haciendo una transformación importante para ir hacia las cero emisiones, y eso nos ha llevado a tomar grandes decisiones de transformación de la empresa. Creemos que ese camino podría ser replicable en algunas ciudades de Canadá», ha manifestado.

En un seminario en Ottawa, que concluyó el jueves, Sánchez Vicente ha detallado que Madrid cuenta con una flota de 2.200 autobuses de los que 450 son eléctricos y que para 2033 será completamente libre de emisiones.

«La transformación que estamos haciendo, tanto en el material móvil como en las infraestructuras, es tremendamente relevante. Pero también hemos estado contando otras cosas que estamos haciendo, como las experiencias en bus autónomo, que pueden aportar mucho a la movilidad en las grandes ciudades», ha explicado.

Otro de los ejemplos citados por Sánchez Vicente es la gestión de los 32 aparcamientos que EMT cuenta en Madrid, «que están siendo transformados en centros de movilidad, donde se pueden cargar vehículos eléctricos, donde pueden aparcar vehículos compartidos y hacer intercambio de baterías eléctricas».

El director gerente de la EMT también ha señalado que como empresa pública puede acompañar a empresas españolas privadas como consultores para asesorar a ciudades norteamericanas y «resolver determinados problemas, mostrando cómo lo ha hecho Madrid».

«Ese es el objetivo: dar a conocer al mundo lo que hacemos en Madrid y trabajar con otras empresas españolas que tienen negocios aquí», ha concluido. EFE

jcr/jmr/icn