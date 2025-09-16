La encargada de negocios de Israel, convocada en Madrid por segunda vez en cinco días

afp_tickers

2 minutos

El Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó este martes a la encargada de negocios de Israel en Madrid para protestar por las «inaceptables palabras» del ministro de Exteriores israelí, la segunda vez que es llamada en cinco días en medio de tensiones bilaterales.

La encargada de negocios fue convocada «para protestar por las inaceptables palabras y posiciones del ministro de Exteriores israelí sobre España y el presidente del Gobierno», afirmó en un mensaje el ministerio español.

El Ejecutivo español de izquierda es una de las voces europeas más críticas con el Gobierno del israelí Benjamin Netanyahu y con los ataques lanzados contra la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, lo que ha tensado las relaciones bilaterales.

Israel ya no tiene embajador en España desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2024.

Madrid también retiró a su embajadora en Israel la semana pasada, tras los acalorados intercambios entre ambos países que siguieron al anuncio de nuevas medidas para «detener el genocidio en Gaza» defendidas por el Gobierno español.

La nueva convocatoria de la encargada de negocios de Israel se produce luego de que el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, calificara a Sánchez de «antisemita» y «mentiroso», en respuesta a palabras del presidente del Gobierno español que mostró su «admiración» por los manifestantes propalestinos que perturbaron la Vuelta ciclista en España.

La encargada de negocios, Dana Erlich, ya había sido llamada en Madrid el viernes pasado ante la acusación de Benjamin Netanyahu contra Sánchez de incitar al genocidio contra Israel.

ginebradu/avl