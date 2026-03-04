La energética alemana SEFE firma la adquisición de GNL argentino de SESA durante ocho años

2 minutos

Berlín, 4 mar (EFE).- La empresa energética alemana Securing Energy for Europe (SEFE), propiedad del Gobierno de Alemania, y la argentina Southern Energy S.A. (SESA) firmaron un contrato de ocho años por el cual la firma sudamericana proveerá a la germana de dos millones anuales de gas natural licuado (GNL).

Según informaron este miércoles las compañías en un comunicado conjunto, las entregas del hidrocarburo argentino comenzarán a finales de 2027 gracias al acuerdo, que constituye el primer contrato de exportación de GNL a largo plazo de Argentina.

Según Rodolfo Freyre, el acuerdo «consolida el posicionamiento de Argentina como un nuevo y estratégico proveedor internacional de GNL» para «diversificar de las fuentes de suministro globales».

Además, el contrato constituye «una contribución clave para fortalecer la seguridad energética de Europa», de acuerdo con Freyre.

Frédéric Barnaud, director de comunicación de SEFE, puso de relieve que SESA era el «aliado adecuado» para la firma germana pues contribuye a diversificar el portafolio de la compañía con sede en Berlín y amplía sus horizontes en dirección Sudamérica, además de contribuir a fortalecer la seguridad energética europea.

«A partir de 2027, no solo seremos la primera empresa energética alemana en adquirir gas licuado de Argentina, sino también el primer cliente a largo plazo de GNL del país en todo el mundo», destacó Barnaud.

SEFE, que resultó de la nacionalización de una filial de la rusa Gazprom, reivindica un volumen de ventas de 200 teravatios de gas y electricidad además de 50.000 clientes, desde pequeñas empresas, grandes consorcios internacionales y proveedores públicos municipales.

Las dos empresas ya habían cerrado en diciembre del mes pasado una declaración de intenciones para la exportación de hasta dos millones de toneladas de GNL argentino, lo que supondría casi un tercio de las actuales importaciones anuales del hidrocarburo a Alemania.

El mes pasado trascendió que el Gobierno alemán estudiaba la posibilidad de ofrecer avales estatales a importaciones de gas natural licuado de Argentina, según una respuesta del Ministerio de Economía y Energía germano a una pregunta parlamentaria.

De acuerdo con esta fuente, el Gobierno recibió a finales de enero una «solicitud preliminar» en el ámbito de los instrumentos de garantía conocidos como créditos financieros no vinculados (UFK por sus siglas en alemán), en relación a un proyecto de GNL en la provincia argentina de Río Negro.EFE

smm/cph/psh