La energía generada por la filial de Iberdrola en Brasil creció un 2,6 % hasta septiembre

3 minutos

Río de Janeiro, 15 oct (EFE).- La energía generada por Neoenergia, filial de la eléctrica española Iberdrola en Brasil, creció un 2,6 % en los nueve primeros meses de este año en comparación con el mismo período de 2024, hasta 9.210 gigavatios (GWh), informó este miércoles la compañía.

Neoenergia explicó que el aumento obedeció a las mejores condiciones ambientales para la generación tanto hídrica como eólica.

La energía generada en el tercer trimestre, sin embargo, se redujo un 18,0 % en comparación con el mismo período de 2024, hasta 2.090 gigavatios por hora.

Esa reducción fue provocada principalmente por la venta de la hidroeléctrica Baixo Iguaçu, que provocó una caída del 50,6 % en la energía generada por la empresa a partir de fuentes hídricas, hasta 304 gigavatios hora.

La energía generada por fuentes solares se redujo un 16,5 % en el tercer trimestre, hasta 40 gigavatios por hora, y la producida por fuentes eólicas en un 6,8 %, hasta 1.737 gigavatios.

Según el balance operacional divulgado por la empresa, en el tercer trimestre de este año la capacidad instalada de generación de Neoenergia era de 4.167 megavatios, en su gran mayoría procedente de fuentes renovables (1.914 megavatios en sus hidroeléctricas y 1.550 megavatios en los parques eólicos).

La empresa informó igualmente que la energía inyectada por sus cinco distribuidoras en Brasil aumentó un 2,9 % en los nueve primeros meses del año frente al mismo período de 2024, hasta 66.243 gigavatios hora.

La energía inyectada en el tercer trimestre creció un 2,3 %, hasta 21.283 gigavatios.

Neoenergia es la mayor distribuidora brasileña en número de clientes. Sus mayores distribuidoras son Neoenergia Coelba, que atiende a seis millones de clientes en el estado de Bahía; Neoenergia Pernambuco, con 4,1 millones de clientes en el estado de Pernambuco, y Neoenergia Elektro, con tres millones de clientes en municipios del interior del estado de Sao Paulo.

La filial de Ibredrola es una de las mayores eléctricas de Brasil y está presente en 19 de los 27 estados del país, actuando en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización.

Iberdrola, controlador de Neoenergia con un 53,5 % de las acciones ordinarias, anunció en septiembre que llegó a un acuerdo con el fondo de pensiones del Banco do Brasil para adquirir su participación accionarial del 30,29 % en la filial brasileña por un valor de unos 2.220 millones de dólares.

El negocio, de ser aprobado por los reguladores, le permitirá al grupo español asumir cerca del 84 % del capital social de la compañía. EFE

