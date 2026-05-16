La Entidad de Itaipú, compartida entre Paraguay y Brasil, celebra 52 años de constitución

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Asunción, 16 may (EFE).- La Entidad Binacional de Itaipú, una de las hidroeléctricas más grandes el mundo, celebró este sábado los 52 de años de su constitución para administrar esta represa que actualmente suministra cerca del 90 % del requerimiento eléctrico del mercado paraguayo y el 7 % de la demanda brasileña.

El 17 de mayo de 1974 se conformó el primer Consejo de Administración y Directorio Ejecutivo de Itaipú en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, con el objetivo de dirigir la hidroeléctrica, cuya construcción inició en enero de 1975, indicó la entidad binacional en un comunicado.

Una década después, en mayo de 1984, la central empezó a producir electricidad cuando entró en operación la primera de las 20 unidades generadoras del proyecto.

«La construcción de la represa fue el resultado de intensas negociaciones entre Paraguay y Brasil, iniciadas en los años 60, cuando ambos países superaron los desafíos diplomáticos, tecnológicos y financieros», destacó la nota.

La Entidad Binacional de Itaipú dijo ser un «ejemplo de integración» entre Paraguay y Brasil, que logró «transformar un conflicto de límites en el cimiento de una obra monumental».

Entre sus hitos, se menciona el récord Guinness que consiguió la represa en noviembre de 2024 por la «mayor producción acumulada de energía hidroeléctrica», después de haber superado los 3.038 millones de megavatios hora de energía generada desde que arrancó operaciones en 1984.

Además, en 2016, Itaipú estableció el récord mundial en generación eléctrica anual, al producir 103.098.366 megavatios hora.

Itaipú, que aprovecha el caudal del río Paraná y está ubicada en la frontera entre la ciudad paraguaya de Hernandarias y Foz de Iguazú, es la tercera hidroeléctrica más potente del mundo, por detrás de las chinas Tres Gargantas y Baihetan.

Pero además es la segunda más grande del mundo, escoltando a Tres Gargantas.EFE

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