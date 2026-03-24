La enviada de EE.UU. Kristi Noem visita Guyana para tratar asuntos de seguridad regional

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Georgetown, 24 mar (EFE).- La enviada especial estadounidense del Escudo de las Américas, Kristi Noem, visita este martes Guyana para abordar con las autoridades locales la lucha contra el narcotráfico y la organizaciones criminales transnacionales.

Noem se reunirá con el presidente guyanés, Irfaan Ali, uno de los integrantes del llamado Escudo de las Américas, lanzado el pasado 7 de marzo por Estados Unidos, así como con otros dirigentes políticos y militares del país.

La exsecretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. también tiene previsto encontrarse con representantes de empresas energéticas estadounidenses con presencia en proyectos petroleros de Guyana, entre las que destaca ExxonMobil.

Según el comunicado de la Embajada estadounidense en Georgetown, la visita de Noem destaca «la sólida alianza» entre ambos países en materia de «prioridades de seguridad compartidas en la región».

Esto incluye el desmantelamiento de cárteles de la droga y organizaciones criminales transnacionales, la lucha contra el tráfico de armas y la inmigración ilegal.

Guyana y EE.UU. han reforzado en los últimos años su alianza debido a la crisis que el país sudamericano mantiene con su vecino Venezuela por la región en disputa del Esequibo, administrada por Georgetown pero reclamada por Caracas.

Antes de viajar a Guyana, la alta funcionaria estadounidense visitó otros países de la región como República Dominicana, Honduras y Costa Rica.

En este último país, se firmó un acuerdo de cooperación migratoria, de carácter no vinculante, que permite a Estados Unidos proponer el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses, hacia Costa Rica, que podrá aceptar o rechazar cada caso de manera independiente. EFE

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