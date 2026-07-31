La epidemia de ébola en RD Congo se convierte en la segunda con más casos de la historia

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Nairobi, 31 jul (EFE).- La epidemia de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) se ha convertido en la segunda con más casos confirmados de la historia, tras registrarse 3.532 infecciones desde su declaración el pasado 15 de mayo, de los que 1.556 han fallecido, informó este viernes el Gobierno congoleño.

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación, el brote supera así los 3.481 contagios de la epidemia que también afectó al este del país entre 2018 y 2020, cuando murieron 2.299 personas; aunque aún está lejos de los 11.000 muertos y 28.000 casos del brote que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, el peor de la historia. EFE

pmc/ep