La ESA enviará a tres astronautas a la estación ‘Gateway’ de la misión lunar Artemis

1 minuto

Bremen (Alemania), 27 nov (EFE).- El director ejecutivo de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, anunció este jueves que tres astronautas europeos, de Italia, Francia y Alemania, viajarán a la estación ‘Gateway’, que se prevé orbite alrededor de la Luna, en el marco de la misión lunar Artemis que lidera la NASA.

«La ESA ha obtenido tres vuelos gracias a su contribución», dijo Aschbacher en una declaración ante los medios de comunicación en los márgenes de la reunión del Consejo ministerial de la ESA en la ciudad alemana de Bremen. EFE

