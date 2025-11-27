La ESA enviará a tres astronautas a la estación ‘Gateway’ de la misión lunar Artemis

2 minutos

Bremen (Alemania), 27 nov (EFE).- El director ejecutivo de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, anunció este jueves que tres astronautas europeos, de Italia, Francia y Alemania, viajarán a la estación ‘Gateway’, que se prevé orbite alrededor de la Luna, en el marco de la misión lunar Artemis que lidera la NASA.

«La ESA ha obtenido tres vuelos gracias a su contribución», dijo Aschbacher en una declaración ante los medios de comunicación en los márgenes de la reunión del Consejo ministerial de la ESA en la ciudad alemana de Bremen.

«He decidido que los primeros europeos en volar en la misión lunar serán astronautas de nacionalidades de Alemania, Francia e Italia», señaló Aschbacher, en un gesto con el que el director ejecutivo de la ESA quiso agradecer la implicación de esas tres naciones en el desarrollo de diferentes componentes de Artemis.

«El primer vuelo será para un astronauta alemán», precisó Aschbacher, que habló en presencia de la ministra de Investigación, Tecnología y Espació, Dorothee Bär.

En particular, el responsable de la ESA alabó el desarrollo alemán del Módulo de Servicio Europeo (ESM), uno de los elementos que integran la nave espacial Orion de la NASA para Artemis; el liderazgo de Italia en el desarrollo del Modulo Europeo Habitacional, una de las partes de ‘Gateway’, y el de Francia en el Módulo Europeo de Reabastecimiento para la estación espacial lunar.

Artemis es el programa lunar de la NASA para volver a poner astronautas sobre la Luna, una iniciativa a la que la ESA se ha sumado al firmar diferentes acuerdos y una implicación tecnológica crucial.

El ESM, por ejemplo, está construido por una veintena de empresas de diez países europeos que lidera Airbus Defence and Space, una filial del Grupo Airbus.

Su cometido es proveer un espacio de almacenamiento de combustible, oxígeno, nitrógeno y agua.

La misión Artemis, lanzada oficialmente en 2017, tiene previsto llevar astronautas a la Luna por primera vez en poco más de medio siglo, pues el anterior alunizaje de cosmonautas en el satélite de la Tierra se produjo en 1972.

El vuelo con tripulación Artemis III con dirección a la Luna está previsto para mediados de 2027. EFE

smm/cae/cae/cc

(foto)(video)