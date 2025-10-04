La ESA inaugura una nueva antena en Australia para la comunicación con el espacio profundo

París, 4 oct (EFE).- La red de comunicaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA) con misiones científicas, de seguridad y de exploración espacial en el Sistema Solar ha sumado una nueva antena de espacio profundo inaugurada este sábado en Australia, informó la ESA en un comunicado.

La nueva antena, llamada New Norcia 3, tiene 35 metros de diámetro y está situada en la homónima ciudad de New Norcia, a unos 115 kilómetros al norte de Perth, en Australia Occidental.

Es la cuarta de este tipo de Estrack, la red de seguimiento del espacio profundo de la ESA, y «contribuirá a satisfacer las crecientes necesidades de descarga de datos de la agencia y a garantizar la independencia y el liderazgo de Europa en el espacio», según el comunicado.

«Se están abriendo nuevas y prometedoras oportunidades entre los sectores espaciales europeo y australiano, tras el anuncio esta semana por parte de Australia de su intención de iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo de cooperación con la ESA», celebró Josef Aschbacher, director general de la agencia europea, durante la inauguración este sábado.

La construcción de la antena, que es la más sofisticada tecnológicamente hasta la fecha, se inició en 2021 y fue terminada antes de lo previsto, pero no entrará en servicio hasta 2026.

La ESA prevé que preste apoyo a muchas de sus actuales misiones insignia, entre ellas Juice, Solar Orbiter, BepiColombo, Mars Express y Hera, y será un elemento fundamental para próximas iniciativas, como Plato, Envision, Ariel, Ramses y Vigil.

Como parte de la red Estrack, también contribuirá a los esfuerzos de la ESA en materia de colaboración internacional, en el marco de los acuerdos de apoyo mutuo con socios como la estadounidense NASA, la japonesa JAXA o la india ISRO, y también de misiones comerciales.

New Norcia 3 incorpora capacidades avanzadas de comunicación en el espacio profundo, «incluidos componentes refrigerados criogénicamente a unos -263 grados centígrados, cerca del cero absoluto», lo que le da una sensibilidad que permite detectar señales extremadamente débiles de naves espaciales distantes y maximizar el retorno de datos.

Inaugurada en 2003, la estación Estrack de la ESA en New Norcia, demuestra, según el comunicado, «el fuerte compromiso de la ESA con la región de Asia-Pacífico y, en especial, con Australia, como parte de la cooperación a largo plazo entre la ESA y Australia en el ámbito espacial». EFE

