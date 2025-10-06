La ESA lanzará el Sentinel-1D de Copernicus el 4 de noviembre desde la Guayana francesa

Redacción Ciencia, 6 oct (EFE).- El próximo 4 de noviembre a las 18:03 hora local (21:03 UTC, 22:03 CET), el satélite Sentinel-1D del sistema Copernicus, despegará a bordo de un cohete Ariane 6 desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana francesa.

Unos 30 minutos después del lanzamiento, el satélite se separará de la nave espacial y quedará colocado en órbita, a una altitud de unos 693 km. Entonces, estará listo para comenzar la puesta en marcha, en la que el instrumento radar será calibrado y validado antes de ser completamente operativo.

Sentinel-1D, diseñado para operar en la década de 2030, forma parte de Copernicus, el sistema de observación de la Tierra del Programa Espacial de la Unión Europea (UE) en el que contribuye la Agencia Espacial Europea (ESA).

Su lanzamiento confirma el papel de la UE como líder en observación de la Tierra y destaca el valor práctico de la inversión europea en el espacio para comunidades más seguras, seguridad marítima, respuesta a desastres y resiliencia a largo plazo.

Como el sistema de observación de la Tierra más avanzado del mundo, Copernicus proporciona datos y servicios de observación de la Tierra continuos, gratuitos y fiables a las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos de todo el mundo.

Equipado con una tecnología radar avanzada, Sentinel-1D proporcionará imágenes de la superficie terrestre, independientemente del clima y de día y de noche, esenciales para hacer el seguimiento del hielo marino, los icebergs y los glaciares, la subsidencia y los vertidos de petróleo.

Thales Alenia Space es el contratista principal de Sentinel-1D que llegó a la Guayana francesa el 11 de septiembre de 2025.

La misión, denominada VA265, será el tercer vuelo de Ariane 6, el nuevo lanzador europeo de carga pesada, y refleja la reciente capacidad de Europa para poner sus satélites en órbita bajo sus propios términos, fortaleciendo así la autonomía estratégica de la UE. EFE

