La escritora Daniela Tarazona: “La guerra pesa lo mismo que un anuncio publicitario”

4 minutos

Ana Báez

Ciudad de México, 21 dic (EFE).- La escritora Daniela Tarazona inventó una máquina del tiempo hecha de 119 hojas de papel, titulada ‘El corazón habitante’. Con esta reciente obra, la mexicana se embarca en un “viaje diacrónico” hacia el pasado de las cavernas, la medicina del siglo XVII y el futuro digital, un espacio donde «la imagen de una guerra pesa lo mismo que un anuncio publicitario».

Con 50 años, la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2022) observa con “alucinación” la velocidad tecnológica con la que sus manos pasaron de las teclas de la máquina de escribir a las del ordenador y, al mismo tiempo, afirma a EFE que le preocupa que esta “constante adaptación” de la especie humana a lo digital convierta la guerra y el arte en simples “escenografías”.

“Ahí, la guerra es una escenografía. Me preocupa que todo sucede en un mismo timeline (línea del tiempo) de manera homogénea y con atributos semejantes”, explica la autora sobre este mundo “del internet y las redes sociales”, donde quienes lo habitan lo alimentan “con contenido de su propia vida”.

Además, le parece “terrorífico” que la Inteligencia Artificial “tome elementos de la realidad actual y los trastoque para dar un mensaje específico”.

Y pone como ejemplo los vídeos publicados por el presidente estadounidense, Donald Trump, en los que se autoproclama rey, como respuesta a las multitudinarias manifestaciones ocurridas en octubre bajo el lema ‘No Kings’ (No queremos reyes), en contra del mandatario y de su supuesto autoritarismo.

Ante un contexto un tanto “desorientado”, Tarazona admite sentirse como los fósiles dibujados por el artista Alejandro Tarrab en las páginas ‘El corazón habitante’, pues confiesa que muchas veces se siente como una “mujer en la prehistoria” que no entiende hacia dónde vamos o “por qué estamos aquí”.

“El corazón es un animal antiguo”

Para responder a esa pregunta, la autora de ‘Isla partida’ plantea a los tres únicos personajes de su más reciente novela: una mujer de la prehistoria, con la que se identifica; el médico William Harvey (1578-1657), a partir de su tratado Motu Cordis, escrito en 1628, y un astronauta que, desde la soledad del espacio, “revalora” las “equivocaciones” de la especie humana.

Entre las grandes curiosidades del corto texto de la novelista está la construcción de este último personaje, que surgió luego de que el médico mexicano aeroespacial, Emmanuel Urquieta, le explicara que sin “gravedad terrestre” el corazón humano pasa de cónico a esférico.

La imagen de un corazón circular navegando entre las estrellas “impactó” tanto a la escritora que convirtió a este órgano mamífero en el protagonista de sus tres relatos, publicados por Almadía, en los que esta parte del cuerpo representa lo que, más allá del tiempo, “nos une a todos como especie”.

“El corazón es un animal antiguo dentro de otro animal, es una potencia casi autónoma”, sentencia la distinguida con el premio Narrativas a Escena en 2024.

Invisibilizar a la escritora

A inicios de este siglo, Tarazona comenzó su camino como escritora y asegura que, en ese México, publicar “aunque fuera un suplemento en una revista”, siendo mujer, era una tarea “sumamente compleja, nada que ver con lo que ocurre ahora”.

“Tenías que insistir mucho más, escribir 20 veces mejor y hacer muchas más propuestas de las que hacían algunos hombres que publicaban por ‘palmadita’ (amiguismo) y no por su capacidad”, subraya.

En ese sentido, lamenta que figuras masculinas como el director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo, nieguen reiteradamente “el valor literario de la escritura de las mujeres” en Latinoamérica.

“Es de una pobreza intelectual no ver ese valor y, encima, decirlo en la segunda feria más importante del mundo”, señaló, refiriéndose a cuando Taibo se negó, en pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), a incluir más mujeres en la iniciativa de promoción de lectura del FCE ‘25 para el Veinticinco’, en el que de 27 libros latinoamericanos solo siete están escritos por mujeres. EFE

abz/jsm/psh

(foto)