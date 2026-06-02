La escritora gótica Rachel Gillig llega a España inspirada por el arte de Goya

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Madrid, 2 jun (EFE).- La escritora superventas juvenil Rachel Gillig visita España por primera vez con motivo de la Feria del Libro de Madrid, donde presenta su última novela, ‘The Knight and the Moth’, que toma referencias de Jane Eyre y ‘Game of Thrones’, pero también del arte del pintor español Francisco de Goya (1746-1828).

Decidió dedicarse a la literatura gótica porque le encanta ese ambiente y es lo que le gusta leer, según cuenta en una entrevista con EFE.

Y de ese interés han surgido una serie de novelas virales entre los jóvenes que exploran el folclore y las baladas tradicionales con una estética oscura.

Gillig, nacida en los EE.UU. (1989), admite que tiene poca capacidad de concentración, no es aficionada a las series largas y, por eso, no puede escribirlas, pero sí le gustan las de dos libros por su brevedad: «El primero plantea preguntas y el segundo las responde, y eso me gusta».

La autora se confiesa «muy visual» y amante de los poemas breves, góticos y trágicos y eso es lo que ha plasmado en varias novelas.

La teoría de la linterna

A la hora de escribir, Gillig reconoce que está abierta a la inspiración y lo podría calificar de algo espontáneo: «Tengo una idea de los personajes y de los nombres, del inicio y del desarrollo de la obra, pero avanzo como en la teoría de la linterna, solo puedo ver a cierta distancia hacia adelante».

Admite que no es muy disciplinada a la hora de planificar un libro, pero en el caso de ‘The Knight and the Moth’ su investigación se centró en los escribas medievales, en cómo se fabricaba el papel y la tinta, en las armaduras, en la forestación y el tejido.

Considera que, con esta obra, el proyecto requirió más investigación, pues fue «intenso y divertido», y le gustó mucho hacerlo, reconoce.

Personajes femeninos

A Gillig le gusta explorar personajes femeninos complejos, atravesados por contradicciones y limitados por sus expectativas sociales.

En este sentido, la protagonista de su última novela (Elspeth) lidia con el Tormento, una criatura mágica que vive en su interior y amenaza con controlarla por completo.

Respecto a su público suelen ser jóvenes, en torno a los 20 o 25 años, si bien el interés llega hasta los 45, y la gran mayoría son mujeres.

No obstante, comenta que se trata de una comunidad muy diversa, con personas en distintas etapas de la vida, «de distintas etnias y con estilos de vida muy variados».

Gillig cuenta que optó por este género porque se percató de que mucha gente ansiaba leer novela gótica «con aventura, subtrama romántica, fantasía y elementos inquietantes y escalofriantes».

La autora reconoce que le atrae crecer y explorar y confía en que algún día escribirá un libro largo, «pero no una serie».

«Podría escribir cosas con más ligereza, ta vez no tan oscuras» y avanza que su próximo libro se llamará ‘The Knave and the Moon’, segundo y último libro de la secuela de ‘The Knight and the Moth’.

Gillig admite que sus primeros éxitos no atrajeron a los críticos, que encontraron una segunda vida como fenómeno viral en plataformas como BookTok, donde miles de lectores destacaron su ambientación inmersiva, la tensión psicológica y el planteamiento narrativo.EFE

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