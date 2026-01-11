La escritora Luna Miguel: “Contra la tiranía de la cultura, solo puede la imaginación”

Ana Báez

Ciudad de México, 11 ene (EFE).- Contra la «netflixificación” de la escritura y “la tiranía de la cultura solo puede la imaginación”, afirma a EFE la novelista española Luna Miguel, quien, desde la abstracción bolañesca del “ensayismo mágico”, inventa ‘Incensurable’, un mundo donde el libro ‘Lolita’ (1955) fue eliminado de las bibliotecas y en el que su “verdadero protagonista”, Humbert Humbert, se lee como “proto-incel”.

“Hay una ‘netflixificación’ de la vida en general y de la cultura que es totalmente terrorífica y que, además, está conquistando nuestras propias maneras de escribir”, asegura la también editora, de 35 años, quien presentó su obra, publicada por Almadía, en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con Barcelona como invitada de honor.

A su juicio, esta intervención de las grandes corporaciones del entretenimiento incentiva la producción de un “lenguaje limpio”, con el fin de que los textos sean “fácilmente adaptables” a la pantalla.

Frente a esta “conquista” de la narrativa, la pluma de Miguel se mueve en las periferias y conduce la escritura de su libro -con la filósofa ficticia Letrice Santos como voz protagonista- por el camino del “ensayismo mágico”, una técnica que, según explica, “diluye los géneros y permite hacerlo todo a la vez”.

“Es hacer filosofía, poesía, ensayo y ficción, y convertir la pasión por la investigación en el eje central de todos esos géneros”, detalla sobre este término, que combina la crítica literaria con la narrativa personal en una estética desafiante para el lenguaje, aprendida de la chilena Lina Meruane y de su admirado Roberto Bolaño, a quien define como “feminista”.

La relectura de Humbert Humbert

Para ‘Incensurable’, la autora de ‘El funeral de Lolita’ (2018) revisita, con la agudeza crítica de Santos -un personaje que exacerba todas las obsesiones de Miguel- y la libertad imaginativa del “ensayismo mágico”, la escritura del exiliado ruso Vladímir Nabokov (1899–1977) en ‘Lolita’, un libro que la cautiva por su vigencia, casi 71 años después de su controvertida publicación.

Con la intención de traer al presente esta obra que tuvo intentos de censura en Europa y Estados Unidos, Miguel imagina un futuro en el que ‘Lolita’ ha sido prohibida y en el que su “verdadero protagonista”, Humbert, es utilizado por los nuevos feminismos para cuestionar al “escritor macho, a los falsos aliados e incluso a la comunidad incel”.

“Los que hablan de las nuevas masculinidades podrían aprender mucho de Humbert, porque él va de hombre bueno y salvado por la gracia de su inteligencia, y creo que muchas veces el falso aliado es eso”, detalla la ensayista al describir cómo el machismo puede disfrazarse de una falsa intelectualidad.

Además, califica a Humbert como un “proto-incel”, uno que además “bebe mucho” de otros personajes literarios, a los que asemeja con esta comunidad misógina digital que promueve el antifeminismo, como Leopold Bloom, protagonista de ‘Ulises’ (1922), o Stephen Dedalus, alter ego del escritor James Joyce.

“Son hombres atosigados por no entender a la mujer. La historia de la literatura es un poco eso: el macho que no comprende lo que tiene delante porque no lo mira, no lo escucha y no conversa con ese ser supuestamente ‘extraño’”, argumenta la ensayista de ‘Leer mata’ (2022).

Mirar al macho

En cambio, sentencia: “Yo sí quería mirar a esos machos desde los ojos de las autoras que he leído compulsivamente en estos últimos diez años”.

Por eso, desarrolla, Letrice Santos, quien a lo largo de ‘Incensurable’ imparte una conferencia sobre el deseo y la censura a partir de ‘Lolita’ ante un grupo de lectoras feministas, se convierte en la voz de mujeres como Sylvia Plath -“fanática de Joyce”- o Susan Sontag, que “han leído las obras de estos hombres” y las cuestionan.

Ante la pregunta sobre quiénes están combatiendo “la tiranía de la cultura” en la actualidad, Miguel responde sin dudar: “las autoras latinoamericanas”, como la peruana Gabriela Wiener, la mexicana Dahlia de la Cerda y la argentina Dolores Reyes.

“Son autoras que se atreven a imaginar otros mundos(…) Y han conseguido convertirse en referentes en España, porque creo que las lectoras jóvenes españolas leen más a Gabriela que a cualquier autor español”, concluye. EFE

