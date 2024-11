La escritora mexicana Elisa de Gortari: «En un mundo ideal, no me acordaría que soy trans»

María Julia Castañeda

Ciudad de México, 19 nov (EFE).- La escritora mexicana Elisa de Gortari cuestionó en una entrevista con EFE la explotación de los relatos de las personas trans en la literatura y medios cisgénero que les «fetichizan» y «les exigen» exponer sus experiencias como autores y, «si no hablan de eso, no se les lee o no se les publica».

«Creo que en mi caso es una excepción y a la gran mayoría de las autoras trans se les exige sumarse a ese relato y se les critica si no lo hacen», señaló con motivo de su nueva novela distópica ‘Todo lo que amamos y dejamos atrás’, bajo el sello de Alfaguara de la editorial Penguin Random House.

De Gortari señaló el caso de la autora chilena Ariel Richards, con «una novela muy trans», pero sin «explotación y miseria», que la crítica recibió con recelo porque esperan que las mujeres trans se sigan «autoexplotando».

«Y a eso sí me rehúso categóricamente», afirmó la escritora.

«En un mundo ideal, yo no me acordaría que soy trans. O sea, creo que en un mundo ideal no es que existen las personas trans, pero no nos fijaríamos en eso y yo no me tendría que acordar de eso», agregó.

Un mundo en decadencia

De Gortari comenzó a escribir la novela en 2017, en lo que describió como «un tiempo muy escabroso» laboral y familiarmente, marcado por su proceso reafirmación de género, lo que «influyó de alguna manera en este libro».

No obstante, resaltó que no «quería escribir una historia trans», y «en cambio, si quería una novela en la que se destruyera Veracruz», estado del Golfo de México.

Además, en la novela también se colaron sus experiencias como reportera internacional que cubría las caravanas migrantes desde Honduras hasta la frontera de México con Estados Unidos.

«Aunque yo las transformé en migración por cambio climático», en la novela, precisó la autora.

Asimismo, compartió que fue un reto investigar por su cuenta «cómo se vería si la Tierra tuviera anillos, cómo se vería el ascenso del mar y cómo hacer jabón» en un mundo posapocalíptico.

Aunque la autora precisó que ‘Todo lo que amamos y dejamos atrás’ tiene mucho de ella, como algunos familiares, amigos y conocidos, sus gatos y su pasión por la música.

En particular, compartió que se identificó con el personaje principal, Grijalva, una reportera con quien también tiene en común que son «músicas fracasadas».

«Es lo que estudié desde que era niña (…) y yo creía que mi vida iba a ir allí, y llega un momento de la vida en que te das cuenta de que eso no va a ocurrir, que hay demasiadas cosas en juego y que no están en tus manos», reflexionó.

«Y eso es algo que tiene que enfrentar este personaje, además de que el mundo se acaba literalmente», añadió la también periodista.

De Gortari apuntó que tituló la obra en referencia a ‘All We Love We Leave Behind’, de la banda de punk Converge, «una canción justo de despedida, que es algo que viven todos los personajes de la novela».

Futuro incierto para las minorías

Frente a la popularidad y el regreso de líderes de derecha y autoritarios, como Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, la escritora expresó que le «preocupa es dejar de vivir en democracias», lo que pone en peligro a las minorías.

En México, señaló, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum «ha dado signos de que las minorías no van a poder, no solamente las personas trans, no van a poder medrar», en especial por «la destrucción del Poder Judicial».

«Al final del día fue el Poder Judicial el que legisló que las personas trans podíamos cambiar nuestras actas de nacimiento (…) ha habido muchas ocasiones en que las minorías han dependido de ese Poder Judicial y ahora ya no va a haber eso», consideró. EFE

