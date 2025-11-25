La esgrimista María Luisa Doig gana el noveno oro para Perú en los Bolivarianos

Lima, 25 nov (EFE).- La esgrimista María Luisa Doig ganó este martes la novena medalla de oro para Perú en los XX Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025, tras derrotar por 14-9 en la final de la modalidad de espada individual a la paraguaya Gabriela Viveros, que se quedó con la plata.

Doig, quien ha sido tres veces deportista olímpica, alcanzó de esa manera el bicampeonato bolivariano en esta modalidad, ya que también ganó el oro en los XIX Juegos de Valledupar 2022 (Colombia).

El bronce en esta modalidad se entregó a la colombia Carmen Andrea Correa y a la chilena Analía Belén Fernández.

Además de Doig, el equipo peruano conquistó este martes otro oro en tiro, en la modalidad de rifle de aire 10 metros mixto, donde la dupla peruana conformada por Diego Morín y Alexia Arenas se impuso por 17-13 a la guatemalteca integrada por Douglas Oliva y Polymaría Velásquez.

En esta competencia, Guatemala se quedó con las medallas de plata y de bronce, al participar con dos equipos, el segundo por Allan Márquez y Gloria Rivas, respectivamente.

De esa manera, Perú alcanzó sumó dos nuevas medallas doradas a las siete que tenía hasta el momento en la competencia, con lo que avanzó de momento a la tercera posición, con un total de 45 preseas, por detrás de Venezuela y Colombia, que tienen 32 y 31 oros, respectivamente. EFE

