La española ‘Iván & Hadoum’ se alza como mejor película de los Teddy en la Berlinale

Berlín, 21 feb (EFE).- La ópera prima del realizador español Ian de la Rosa, ‘Iván & Hadoum’, ganó este sábado el premio de mejor película de los Teddy, el más consolidado entre los galardones europeos orientados hacia el colectivo LGTBI, en el marco del festival de cine de la Berlinale.

Según informó hoy la organización, la decisión fue tomada por un jurado compuesto por Saagar Gupta, Skadi Loist, Daniel Vega, Sigal Yehuda y Ray Yeung.

‘Iván & Hadoum’ es, según dijo su director a EFE el día del estreno, «una historia de amor clásica con personajes que no lo son», con la transexualidad, la inmigración o la precariedad laboral como telón de fondo.

La cinta cuenta la historia de dos personajes. Por un lado, Iván (interpretado por el artista multidisciplinar Silver Chicón), un joven trans, algo que tan solo se apunta, sin subrayar, y por otro Hadoum (la cantante Herminia Loh), una compañera en la envasadora en la que trabaja, que es marroquí de segunda generación y que es combativa y lucha por lo que quiere.

Se trata de una relación que despierta reticencias entre quienes rodean a los dos jóvenes, que se enfrentan además a problemas laborales, sociales y económicos.

También en los Teddy fue elegida como mejor documental ‘Barbara Forever’, de Brydie O’Connor, mientras que ‘TAXI MOTO’ de Gaël Kamilindi se erigió como mejor corto.

‘Der Heimatlose (Trial of Hein)’ fue galardonada con el Premio del Jurado de los Teddy, mientras que el premio especial se lo llevó la realizadora y guionista francesa Céline Sciamma. EFE

