La española ‘Los domingos’ gana el Festival del Cine Mediterráneo de Montpellier (Francia)

1 minuto

París, 25 oct (EFE).- La película española ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, se alzó este sábado con el máximo premio del Festival del Cine Mediterráneo de Montpellier (Cinemed), que se celebra en esa ciudad del sur de Francia.

La cinta protagonizada por Patricia López Arnáiz, Blanca Soroa, Nagore Aranburu y Miguel Garcés, que en septiembre pasado logró la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, se llevó la Antígona de oro de la edición 47 de este certamen francés.

En la categoría de documentales se impuso ‘With Hasan in Gaza’, del cineasta palestino Kamal Aljafari, y en la de cortometrajes lo hizo la obra portuguesa ‘Tapete Voador’, de Justin Amorim.

‘Los domingos’ cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista cuya familia aguarda a que decida qué carrera universitaria estudiará, pero ella se plantea hacerse monja de clausura, lo que provoca una crisis familiar.

El Cinemed, fundado en 1979, es un certamen anual que promueve el cine de los países de la cuenca mediterránea, Portugal y las costas del Mar Negro.

Además de con el anuncio del palmarés, esta edición 2025 culminó este sábado con la proyección de la película también española ‘Romería’ (Carla Simón) como filme de clausura.

Durante el evento también pudieron verse otras producciones españolas destacadas, como la serie ‘Los años nuevos’, de Rodrigo Sorogoyen, y el festival contó con el realizador Fernando León de Aranoa como invitado. EFE

ngp/pddp