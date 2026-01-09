La española ‘Sirāt’, preseleccionada a los premios BAFTA del cine británico

Londres, 9 ene (EFE).- La película española ‘Sirāt’, dirigida por Óliver Laxe, ha sido preseleccionada para optar a un premio BAFTA en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, según anunció este viernes la Academia Británica de Cine y Televisión.

La lista de preseleccionados, de la que el 27 de enero se extraerán las nominaciones oficiales -seis por cada una de las 25 categorías-, incluye también al puertorriqueño Benicio Del Toro como mejor actor de reparto, por ‘One Battle After Another’, junto al australiano de origen vasco Jacob Elordi, por ‘Frankenstein’.

Precisamente, ‘Frankenstein’, del mexicano Guillermo del Toro, domina el conjunto con presencia en varios apartados, entre ellos mejor película, banda sonora, fotografía, vestuario y maquillaje.

En la categoría de mejor película en lengua no inglesa, Sirāt compite para pasar a la próxima fase con títulos como ‘It Was Just an Accident’ (Irán), ‘La Grazia’ (Italia) o ‘Nouvelle Vague’ (Francia).

En cuanto a la mejor película, junto a ‘Frankenstein’ se encuentran las británicas ‘Hamnet’ y ‘The Ballad of Wallis Island’ y las estadounidenses ‘Bugonia’, ‘One Battle After Another y ‘Marty Supreme’, que concentran también menciones en otras categorías.

En un año especialmente bueno para el cine nacional, figuran como candidatas a mejor película británica ‘Hamnet’, ‘The Roses’, The Ballad of Wallis Island’, ‘Steve’ o ‘Bridget Jones: Mad About The Boy’.

Los preseleccionados en la categoría de mejor director incluyen a Yorgos Lanthimos (‘Bugonia’), Chloé Zhao (‘Hamnet’), Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’) y Kathryn Bigelow (‘A House of Dynamite’).

Como aspirantes a mejor actriz en esta preselección destacan Jessie Buckley (‘Hamnet’), Jennifer Lawrence (‘Die My Love’) y Emma Stone (‘Bugonia’), mientras que en mejor actor aparecen Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’) y Cillian Murphy (‘Steve’).

Además de Del Toro y Elordi, están en el grupo de mejor actor de reparto el irlandés Paul Mescal (‘Hamnet’) y Sean Penn (‘One Battle After Another’), y en la categoría femenina destacan Gwyneth Paltrow (‘Marty Supreme’), Carey Mulligan (‘The Ballad of Wallis Island) y Ariana Grande (‘Wicked: For Good’).

La preselección anunciada hoy incluye 82 películas de 221 títulos presentados inicialmente a la competición.

Los premios BAFTA, considerados la antesala de los Oscar de Hollywood, se entregarán en una ceremonia en Londres el próximo 22 de febrero. EFE

jm/rb/fpa