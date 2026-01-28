La española ‘Sirat’, nominada al César a la mejor película extranjera

París, 28 ene (EFE).- La película española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, quedó este martes nominada a los premios César, los más importantes del cine francés, en la categoría de mejor película extranjera, de cara a la ceremonia que se celebrará en París el próximo 26 de febrero.

‘Sirat’ competirá con la brasileña ‘El agente secreto’, la china ‘Black Dog’, la estadounidense ‘Una batalla tras otra’ y la noruega ‘Valor sentimental’.

La mejor película del año para la Academia de los César se decidirá entre ‘Nouvelle Vague’ (que es la cinta más nominada del año, con diez opciones de premio), ‘L’attachement’ (8), ‘Dossier 137’ (8), ‘La petite dernière’ (7) y ‘Un simple accident’ (2). EFE

