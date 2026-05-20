La española Aina Clotet gana el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes

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Cannes (Francia), 20 may (EFE).- La actriz y directora española Aina Clotet ganó este miércoles el premio revelación de la Semana de la Crítica, la sección paralela del Festival de Cannes dedicada al descubrimiento de nuevas voces, por ‘Viva’, su debut tras la cámara.

«Gracias por creer en nuestro filme y por abrirnos las puertas al mundo», dijo al subir al escenario, emocionada, tras el anuncio de este premio que la Semana de la Crítica entrega en asociación con la Fundación Louis Roederer.

De la cinta, que aborda la historia de una mujer -interpretada por la propia Clotet- que ha superado un cáncer de mama y experimenta un profundo deseo de vivir, el jurado presidido por la cineasta india Payal Kapadia destacó que la protagonista es un personaje «radical» y «difícil» que se hace igualmente querer.

Y también remarcó la actuación «visceral» y «extremadamente divertida» que logra Clotet. EFE

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