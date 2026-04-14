La española Amparo Moraleda, elegida presidenta del consejo de administración de Airbus

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Madrid/París, 14 abr (EFE).- La española Amparo Moraleda ha sido elegida este martes presidenta del consejo de administración del grupo Airbus a partir del próximo 1 de octubre, ha adelantado Expansión y han confirmado a EFE fuentes de la compañía.

La empresaria madrileña, expresidenta de IBM España y exvicepresidenta de CaixaBank, lleva desde 2015 en el consejo de administración de la empresa, del que será presidenta a partir del próximo 1 de octubre sustituyendo a alemán René Oberman, que lleva en el cargo desde 2020.

Estas fuentes destacan que el nombramiento de Moraleda, además de por sus cualidades, «refleja el rol crucial de España en la estrategia de Airbus» y en la huella industrial de la compañía, que en España tiene plantas en Getafe (Madrid), Illescas (Toledo), Albacete, Tablada (Sevilla), Sevilla y Cádiz.

Un portavoz de Airbus subrayó que la española conoce en profundidad la compañía, puesto que está en el consejo desde hace once años. En la actualidad está al frente del comité de remuneraciones.

En la próxima asamblea general que se celebrará dentro de un año finaliza su actual mandato de tres años como administradora, y su renovación será sometida entonces a los accionistas.

Ingeniera superior industrial, Moraleda fue directiva de IBM entre 1995 y 2009, y posteriormente en Iberdrola. En los últimos años ha sido consejera independiente en Vodafone Group y en A.P. Møller-Mærsk A/S A.P.

En paralelo a su actividad empresarial, en España es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. EFE

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