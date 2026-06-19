La española Andrea Pereira deja al Pachuca y firma con los Pumas UNAM

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México, 19 jun (EFE).- La española Andrea Pereira dejó al Pachuca, de la liga femenina del fútbol mexicano, par convertirse en nueva jugadora de los Pumas UNAM para el Clausura 2026.

«Andrea Pereira llega para afrontar un nuevo reto con nuestros colores y fortalecer este proyecto dentro y fuera de la cancha», escribieron los Pumas a través de sus redes sociales.

Pereira estuvo dos años con el Pachuca, en el que fue compañera de la goleadora Charly Corral.

«Tu entrega y compromiso con estos colores quedarán en nuestra historia por siempre. Gracias y éxito en lo que venga», le despidió el Pachuca en su cuenta de ‘X’.

En su tiempo en el equipo disputó 90 partidos, 80 de la liga mx femenina (64 de torneo regular y 16 de liguilla); seis de la Copa de Campeones de la Concacaf W, tres de Summer Cup y uno de Campeón Campeonas; a través de los que marcó 8 anotaciones (6 en fase regular y 2 en liguilla).

«De esta manera Andrea se despide dejando todo su pundonor y entrega, que la convirtieron en un referente del equipo y una de las jugadoras consentidas de la afición desde que llegó a la institución en el 2024», concluyó el equipo.

Andrea Pereira tiene 32 años, inició su carrera en el 2009 con el Espanyol de su país, conjunto con el que permaneció hasta el 2016 y con el que ganó una Copa de la Reina.

A partir del 2017 firmó con el Atlético de Madrid, equipo con el que colaboró para sumar dos títulos de liga.

Gracias a su destacado nivel pasó al Barcelona en 2018.

Con las catalanas levantó tres ligas, dos Supercopas, una Copa de la Reina y una Liga de Campeonas de Europa.

Su primera experiencia en el fútbol mexicano fue con el América, equipo con el que obtuvo un título de liga.

En Pumas, Pereira será compañera de la australiana Emily Gielnik, quien es otro de los refuerzos recién contratados por el equipo.EFE

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