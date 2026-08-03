La española Cox se adjudica contrato eólico de 350 millones de dólares en Panamá

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Ciudad de Panamá, 3 ago (EFE).- La compañía española Cox informó este lunes que se adjudicó en Panamá un contrato de suministro de energía eólica a 20 años por más de 350 millones de dólares.

El contrato contempla el suministro de más de 5,22 teravatios-hora (TWh) de energía eólica durante los próximos 20 años mediante el proyecto Santa Cruz Wind, que incorporará 68,4 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación eólica al sistema eléctrico panameño, indicó un comunicado de la empresa difundido en Panamá.

«Santa Cruz Wind es un proyecto emblemático para Cox en Panamá y un hito relevante dentro de nuestra plataforma regional de Arco Central», expresó en un comunicado de prensa el director regional Arco Central — Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador — de Cox, Martín Sucre.

La licitación fue realizada por la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y el proyecto permitirá atender parte de la demanda eléctrica de las principales empresas distribuidoras del país, reforzando la seguridad de suministro mediante energía renovable de nueva capacidad, dijo Cox.

El proyecto Santa Cruz Wind contempla un complejo de 12 aerogeneradores con la capacidad de generar 260 GWh/año, lo que contribuirá de forma relevante a la transición energética del país mediante la incorporación de nueva capacidad de generación eólica y la reducción de las emisiones asociadas a la producción de electricidad, añadió.

Cox es una compañía internacional especializada en infraestructura de agua y energía con sede en España, y presencia en América, Europa, Oriente Medio y África. EFE

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