La española Enagás alcanza un acuerdo para adquirir más del 30% de la francesa Teréga

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La empresa energética española Enagás anunció este martes que alcanzó un acuerdo para la adquisición del 31,5% de la francesa Teréga al fondo soberano singapurense GIC por 573 millones de euros (677 millones de dólares).

«Teréga, que opera en el suroeste de Francia, cuenta con cerca de 5.100 kilómetros de gasoductos y dos almacenamientos subterráneos, lo que representa aproximadamente el 16% de la red francesa de transporte de gas y el 27% de la capacidad nacional de almacenamiento», explicó la sociedad española en un comunicado.

La red de Teréga está conectada con la de Enagás por dos conexiones internacionales, añadió.

La operación «aportará beneficios para las dos compañías y los dos países, reforzando la seguridad de suministro», sostuvo Enagás.

El cierre de la adquisición está pendiente de la aprobación de los entes reguladores, y Enagás estima que se concretará este año.

al/ahg