La española Iberdrola compra la mayor distribuidora eléctrica de Finlandia

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La compañía energética española Iberdrola anunció este martes la compra de Caruna, la mayor empresa de distribución eléctrica de Finlandia, en una operación que valora la compañía en unos 5.000 millones de euros (5.800 millones de dólares), incluyendo la deuda.

La transacción marcará la entrada de Iberdrola en el mercado finlandés de distribución eléctrica e incluye la adquisición del 80% del capital de Caruna al fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan y a la firma de inversión estadounidense KKR por unos 2.000 millones de euros.

Los fondos de pensiones nórdicos AMF y Elo mantendrán su participación existente del 20% en la empresa.

Caruna es el mayor operador de distribución eléctrica de Finlandia, con alrededor de 1,5 millones de clientes, es decir, más del 20% de la población del país. Gestiona una red de unos 89.000 kilómetros, de los cuales el 67% está bajo tierra.

Se espera que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2027, sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Iberdrola, una de las mayores empresas de energías renovables del mundo, ha convertido las redes eléctricas en un activo clave de su estrategia de inversión.

ds/pc/an