La española Irene Guerrero da al América un empate en casa del Monterrey

Monterrey (México), 6 nov (EFE).- La española Irene Guerrero convirtió un gol este jueves que dio al América un empate 1-1 en casa del Monterrey, en los cuartos de final del torneo Apertura 2025 del fútbol femenino en México.

En el partido de ida de la serie, Guerrero anotó un penalti en el minuto 41 para el equipo dirigido por el español Ángel Villacampa.

En el segundo tiempo, cuando parecía encarrilado el triunfo de América, la sudafricana Jermaine Seoposenwe fue habilitada por Alice Soto y, en un despiste de la defensa, fijó el empate.

Tigres derrotó por 0-1 a Juárez con un gol de cabeza de Sthephany Mayor.

Después de eso, las dos guardametas dividieron el protagonismo. Emily Alvarado, por el equipo de casa y Cecilia Santiago, por las visitantes.

Juárez dejó ir el empate dos veces en los minutos finales; en la última jugada, Norma Duarte Palafox falló con todo a favor.

«Fue un partido sufrido; debemos mejorar varias cosas porque el partido de vuelta será de 90 minutos intensos», dijo Santiago.

Este jueves el Toluca visitará a las Chivas de Guadalajara en el último partido de ida de cuartos de final.

Pachuca recibirá a Cruz Azul el sábado, y el domingo se enfrentarán Tigres con Juárez, América contra Monterrey y Toluca frente a Guadalajara. EFE

