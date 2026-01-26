La española Irene Guerrero lidera triunfo del América, nuevo líder del Clausura

1 minuto

México, 25 ene (EFE).- La española Irene Guerrero convirtió dos goles este domingo para encabezar el ataque de las Águilas del América en su goleada por 4-0 sobre el Mazatlán, que puso al equipo azulcrema en el primer lugar del Clausura del fútbol mexicano de mujeres.

Además de las dos dianas de Guerrero, la venezolana Gabriela García y Monserrat Saldívar anotaron los restantes goles del América, superior en su estadio en la capital.

Apenas en el minuto 8, Guerrero se hizo de una asistencia de Kiana Palacios y puso el balón en la red para darle al América una ventaja, ampliada en el 24 con un gol de García a pase de Sarah Luebbert.

América, dirigido por el español Ángel Villacampa, presionó y en el 59 amplió la diferencia con un golpe de zurda de Saldívar.

En el 72, Guerrero anotó un penalti, su segundo gol del partido, tercero del campeonato.

Con el triunfo, las Águilas llegaron a 4 victorias, 1 empate y 13 unidades, las mismas que las Pumas UNAM y las Chivas de Guadalajara, a las que supera por mejor diferencia de goles.

Este domingo Pumas venció por 1-0 a Santos Laguna y Chivas se impuso por 1-3 a Puebla.

La ecuatoriana Nayeli Bolaños convirtió el gol del triunfo para Pumas.

En el otro encuentro dominical, las Chivas fueron de menos a más para superar por 1-3 al Puebla con anotaciones de Samantha López, Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes; por el cuadro de casa anotó Abigaíl López.

La jornada concluye el lunes con los partidos Querétaro-Toluca, Necaxa-Pachuca y León-Monterrey. EFE

gb/gbf