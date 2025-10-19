La española Jenni Hermoso anota su decimocuarto gol en triunfo de Tigres sobre San Luis

Monterrey (México), 18 oct (EFE).- La española Jenni Hermoso convirtió este sábado su decimocuarto gol en el torneo Apertura del fútbol femenino mexicano y su equipo, Tigres, goleó por 5-1 al San Luis en la decimosexta jornada.

Además de Hermoso anotaron la sudafricana Chrestinah Kgatlana en dos ocasiones, María Sánchez y la brasileña Jheniffer Cordinali.

Por San Luis descontó de penalti la colombiana Farlyn Caicedo.

Tigres, dirigido por el español Pedro Martínez, lidera la clasificación con 41 puntos. San Luis es duodécimo con 22.

Kgatlana abrió el marcador con asistencia de Stephany Mayor.

La francesa Eve Perisset asistió a Hermoso, quien remató sin marca dentro del área chica para el 2-0.

El tercero llegó en una galopada desde la mitad de la cancha de Kgatlana, quien en mano a mano venció a la portera Zárate.

En la segunda mitad llegó el 4-0 con un remate de tacón de María Sánchez a pase de Diana Ordóñez.

San Luis recortó distancias con un penalti ejecutado por Caicedo.

Y a 7 minutos del fin del tiempo reglamentario Cordinali cerró la cuenta.

Hacia el final se fueron expulsadas Cordinali por Tigres y la panameña Wendy Natis del equipo visitante. EFE

as/gb/hbr

(foto)