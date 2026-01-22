La española Lucía García anota su cuarto gol del año, en triunfo del Monterrey

Monterrey (México), 21 ene (EFE).- La española Lucía García convirtió este miércoles su cuarto gol del año en la victoria de las Rayadas de Monterrey por 2-1 sobre Cruz Azul, que mantuvo a las regias en el liderato del Clausura del fútbol femenino de México.

En la cuarta jornada del torneo, García y Sofía Martínez le dieron el triunfo a las Rayadas que mantuvieron su paso perfecto en el campeonato; la estadounidense Michaela Abam descontó por las celestes.

Después de media hora en la que los equipos rivales defendieron bien, las Rayadas tomaron ventaja con un elegante gol de García, quien casi desde la mitad de la cancha envió el balón por encima de la guardameta.

Monterrey se plantó bien y detuvo los ataques del cuadro celeste para llegar con ventaja al descanso.

Las Rayadas presionaron y en el 58 ampliaron la diferencia con un gol de pierna derecha de Martínez, quien puso el 2-0.

Cruz Azul buscó la portería contraria y en el 66 descontó con un gol de zurda de Abam. El equipo fue por más y en el 85 estuvo a punto de empatar, pero la guardameta Paola Manrique le quitó un gol a Daniela Calderón.

Al concluir la cuarta jornada, el Monterrey de la entrenadora francesa Amandine Miquel suma cuatro victorias en cuatro partidos, con 12 goles a favor, uno en contra y 12 puntos, dos más que América Pumas UNAM y Guadalajara, segundo, tercero y cuarto de la tabla de posiciones, en ese orden.

América fue de menos a más para derrotar por 0-2 este martes al San Luis con anotaciones de la española Irene Guerrero y de Nancy Antonio.

Hoy, Pumas superó hoy a Necaxa con un penalti cobrado por la colombiana Wendy Bonilla, en tanto Guadalajara aventajó por 2-0 a Querétaro, con anotaciones de Denise Castro y Adriana Iturbide.

Pachuca va quinto de la clasificación luego de pasar este martes por encima del Puebla, al que derrotó por 7-0 con tres goles de la mundialista Charlyn Corral, dos de Nina Nicosia; uno de Natalia Mauleón y un autogol de Sheila Vivanco.

Nicosia alcanzó a la estadounidense Angelina Hix en el liderato de las goleadoras, ambas con cinco dianas.

Hoy, el Tigres UANL de la campeona mundial española Jenni Hermoso venció por 1-2 al Toluca, con goles de la brasileña Jheniffer Cordinali y de Aaliyah Farmer, en tanto la francesa Eugenie Le Sommer descontó por el equipo local.

En otros duelos de la fecha 4, ayer el Juárez FC aventajó por 1-2 al Tijuana y este miércoles, Santos Laguna empató sin goles con el León.

El Clausura se reanudará con la quinta jornada, del sábado a lunes próximos.

– Partidos de la quinta jornada del Clausura del fútbol mexicano de mujeres.

Sábado 24.01: San Luis-Tijuana, Juárez FC-Cruz Azul y Tigres UANL-Atlas.

Domingo 25.01: Puebla-Guadalajara, Pumas UNAM-Santos Laguna y América-Mazatlán.

Lunes 26.01: Querétaro-Toluca, Necaxa-Pachuca y León-Monterrey. EFE

