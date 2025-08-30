La española Lucía García le da el empate al Monterrey ante el Juárez FC

2 minutos

Monterrey (México), 29 ago (EFE).- La española Lucía García le dio este viernes el empate 1-1 a las Rayadas del Monterrey, dirigidas por la costarricense Amelia Valverde, ante el Juárez FC en el arranque de la novena jornada del torneo Apertura 2025 de la liga femenina del fútbol mexicano.

Liliana Mercado adelantó al Juárez del estratega español Óscar Fernández.

El resultado dejó al Monterrey en el cuarto lugar con 17 puntos, a siete del líder América. Juárez es séptimo con 15 unidades.

El primer tiempo fue cerrado, con ambos equipos en busca de encontrar espacios para pisar el área rival.

Las Rayadas fueron las que más cerca estuvieron de abrir el marcador, cuando al minuto 14, Alice Soto trató de sorprender a la guardameta Emily Alvarado con un tiro bombeado que la arquera detuvo.

En la segunda mitad, el Juárez rompió el empate con un tiro libre de Liliana Mercado, al 58, que entró por la escuadra derecha de la portera Paola Manrique, para el 1-0 en favor del club dirigido por Óscar Fernández.

A pesar de ir en desventaja, el Monterrey adelantó líneas y tras una falla de Diana Evangelista, al 74, Soto le dio un pase filtrado a García, quien sin presión de marcadoras definió el 1-1 con un tiro raso al 79 ante la salida de Emily Alvarado.

La novena jornada continuará este sábado con las visitas del León al Cruz Azul y del Necaxa al Tijuana.

El domingo, las Chivas del Guadalajara recibirán al Tigres UANL de la española Jennifer Hermoso, el Puebla al San Luis, el Toluca al Necaxa y las campeonas Tuzas del Pachuca al América.

Los encuentros concluirán el lunes con los duelos Atlas-Mazatlán FC y Santos Laguna-Pumas UNAM. EFE

rcg/car