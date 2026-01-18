La española Lucía García le da triunfo al Monterrey, que lidera el Clausura

Querétaro (México), 17 ene (EFE).- La española Lucía García confirmó su buen momento al convertir este sábado el gol con el que Monterrey venció por 0-1 a Querétaro para confirmarse en el liderato del torneo Clausura femenino de México.

Las regias tomaron ventaja en el minuto 37 con un remate cruzado de pierna derecha de García. Fue su tercer gol en el campeonato.

En la segunda parte el Monterrey fue mejor, sin embargo, le faltó claridad en generación ofensiva y fueron las locales las que estuvieron a punto de anotar.

Con el triunfo, Monterrrey sumó su tercera victoria en tres apariciones y lidera con 9 puntos, los mismo que Toluca, al que supera por mejor diferencia de goles.

Toluca derrotó este sábado por 0-1 a Puebla con gol de Kayla Fernández.

América, del entrenador español Ángel Villacampa, vapuleó por 6-0 a Necaxa y ocupa el tercer puesto.

La estadounidense Angelina Hix, de Pumas,lidera la clasificación de goleadoras con 5, uno más que Diana Ordóñez, de Tigres.

La tercera jornada cerrará este domingo con la visita de Santos Laguna a Guadalajara. EFE

