La española Navantia ofrece sus corbetas y acuerda cooperación con empresas de Croacia

2 minutos

(agrega declaraciones de un directivo de Navantia)

Zagreb, 6 mar (EFE).- La empresa pública española de defensa Navantia firmó esta semana cartas de intención para cooperar en Croacia con un histórico astillero y con una compañía de ingeniería marítima, además de ofrecer sus corbetas a la Armada croata, informó este viernes la prensa local.

Según el portal de noticias ‘Finance’, Navantia firmó documentos de cooperación con el astillero ‘Uljanik Brodogradnja’, que opera en la península de Istria, en el mar Adriático, desde mediados del siglo XIX, y con la empresa de arquitectura naval e ingeniería marítima ‘Nortes Blue’.

Los acuerdos se lograron en el marco de la ‘Jornada de la Industria’ organizada esta semana por la Cámara de Comercio de Croacia (HGK), en cooperación con la Embajada de España en Zagreb, agregó la agencia de noticias croata HINA.

Según destaca la prensa croata, Navantia ofrece una cooperación industrial a largo plazo en el ámbito de la defensa marítima y concretamente el buque de guerra ‘Avante 2200/ALFA 3000’, una plataforma naval diseñada para operar como corbeta de combate o fragata ligera.

Se trata de un buque, ya operativo, que cumple con todos los estándares de la OTAN, a la que pertenecen tanto España como Croacia.

Navantia, con sede en Madrid, se mostró además abierta a la participación de la industria croata en la construcción de futuras corbetas multipropósito para la Armada de Croacia.

Alfonso Valea, director comercial de Navantia para Europa, dijo en un comunicado que el encuentro empresarial de Zagreb fue una oportunidad «para maximizar la integración de la industria croata» en su propuesta de «Corbeta Multimisión».

El objetivo es «compartir tecnología, abrir oportunidades reales de cadena de suministro y aportar valor operativo a la Marina de Croacia desde el primer día», agregó el directivo de Navantia.

«Nuestra oferta reduce el riesgo en plazo y presupuesto y nos sitúa como la opción más adecuada para la Marina de Croacia», concluyó Valea.

En el marco de la modernización y el equipamiento de su Armada, las Fuerzas Armadas croatas están considerando equiparse con nuevos buques de la clase corbeta de aquí a 2029, aseguró ‘Finance’. EFE

