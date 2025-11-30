La española Noelia Gutiérrez dirigirá el partido de cuartos Argentina-Colombia

Redacción deportes, 30 nov (EFE).-La colegiada española Noelia Gutiérrez dirigirá este lunes el Argentina-Colombia, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de fútbol sala femenino que se disputa en Filipinas, y estará acompañada por la ucraniana Mariia Myslovska.

Será el tercer partido que Gutiérrez arbitre en esta cita mundialista; ya en la fase de grupos fue designada para dos compromisos: el Brasil-Irán (4-1) y el Tanzania-Nueva Zelanda (4-2), actuaciones que han reforzado la confianza del equipo arbitral internacional en su desempeño.

Natural de Toledo, Gutiérrez suma 11 años de experiencia en el arbitraje y es internacional desde 2024, un ascenso rápido impulsado por su rendimiento en competiciones de primer nivel.

En España ha dirigido encuentros de la Primera División Iberdrola de fútbol sala femenino, la Copa de la Reina y ha acumulado también presencia en encuentros de la Segunda División masculina.

En el ámbito internacional, participó en partidos de clasificación para el Mundial y en la fase disputada en Chequia, con designaciones como el Polonia-Estonia y el República Checa-Estonia, encuentros que consolidaron su proyección en el panorama europeo. EFE

