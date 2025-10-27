La espera por la final se acaba para Mineiro, Lanús, Independiente y la U de Chile

Claudia Aguilar Ramírez

Redacción Deportes, 27 oct (EFE).- ¿A 90 minutos de la final o no? Ese es el dilema de los cuatro protagonistas de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025: Atlético Mineiro, Lanús, Independiente del Valle y Universidad de Chile, que firmaron tablas en la ida y ya no tienen mañana.

Los primeros empataron de visitante y confían en lograr en casa el pase a la final del torneo, que se jugará el 22 de noviembre en Asunción, mientras sus rivales esperan evitarlo o ponerlo muy difícil.

De los cuatro semifinalistas, Atlético Mineiro es el único que no ha conquistado la Copa Sudamericana.

El Galo, que dirige el argentino Jorge Sampaoli, empató 1-1 ‘in extremis’ con Independiente del Valle en Quito, mientras Lanús igualó 2-2 en Santiago con la U de Chile.

Los primeros en salir al ruedo por el todo o nada este martes serán Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

El primero con la ilusión intacta luego del empate en el minuto 92 con tanto de Dudu; el segundo con la misión de dar un gran golpe de mesa a domicilio.

El club ecuatoriano, campeón de la Sudamericana en 2019 y 2022, visitará el Arena MRV de Belo Horizonte con la consigna de sellar la clasificación con un planteamiento ofensivo, según dijo el entrenador español Javier Rabanal.

En sus ligas, Atlético Mineiro, que el 2 de septiembre fichó a Sampaoli, no ha podido enderezar el rumbo en el ‘Brasileirao’ y yace duodécimo con 36 enteros, a 25 de los líderes Palmeiras y Flamengo.

Independiente del Valle cabalga en solitario con 64 puntos y mira por el retrovisor a Barcelona, que ocupa el segundo puesto con 54.

Lanús y la U de Chile, la revancha del jueves

Lanús y la U de Chile se enfrentarán este jueves en el estadio Ciudad de Lanús, que espera convertirse en el teatro de los sueños del único equipo argentino en competencia, que en la ida dilapidó una ventaja de dos goles.

Pese al doblete del punta Rodrigo Castillo, a Lanús se le escapó el triunfo entre los dedos cuando Lucas Di Yorio, en el minuto 62 y Charles Aránguiz a los 99, con un polémico penalti, revivieron la esperanza chilena.

En la liga argentina, Lanús es tercero del Grupo B con 26 puntos, a uno del Deportivo Riestra. El Granate reinó en la Sudamericana en 2013 y perdió la final de la edición 2020 en un duelo con el también argentino Defensa y Justicia.

Lanús, del entrenador argentino Manuel Pellegrino, llegó a las semifinales tras apear a Fluminense en el mismo Maracaná.

La U de Chile, por su parte, campeón en 2011, prácticamente ha dicho adiós a sus aspiraciones en la liga local ya que el Coquimbo Unido domina con 59 puntos y le saca 17 de ventaja.

La formación austral, que dirige el argentino Gustavo Álvarez, llegó a las semifinales tras eliminar al peruano Alianza Lima.

Otro incentivo más para los semifinalistas es el jugoso premio que entregará la Conmebol en la final: el campeón recibirá un premio de 6,5 millones de dólares y el subcampeón se embolsará dos millones.

– Partidos de vuelta de la semifinal:

28.10: Atlético Mineiro (BRA) – Independiente del Valle (ECU) 1-1

30.10: Lanús (ARG) – Universidad de Chile (CHI) 2-2

