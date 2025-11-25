La esperanza de paz en Ucrania devuelve el optimismo en París (+0,83 %)

París, 25 nov (EFE).- La esperanza de que salga adelante un plan de paz para Ucrania devolvió el optimismo a la Bolsa de París, cuyo selectivo CAC-40 subió un 0,83 % que le permitió recuperar los 8.000 puntos.

Los primeros compases dubitativos dieron paso a una tendencia marcadamente alcista, impulsada por la cotización de valores como Saint-Gobain o Stellantis, que acabaron por situar al indicador de referencia en los 8.025,80 puntos.

Los inversores intercambiaron títulos por valor de algo más de 3.500 millones de euros.

La constructora Saint-Gobain se alzó con el liderazgo del CAC-40 con una subida del 4,19 %, seguida de cerca por el fabricante automovilístico Stellantis, que progresó un 3,41 %, y a más distancia por el banco Société Générale, que mejoró un 2,64 %.

Solo tres grupos acabaron la jornada en rojo, el de gestión financiera Edenred, que se dejó un 0,70 %, la certificadora Bureau Veritas, un 0,44 %, y el gigante del lujo LVMH un 0,39 %. EFE

