La esperanza de vida de los brasileños subió hasta 76,6 años en 2024

1 minuto

Río de Janeiro, 28 nov (EFE).- La esperanza de vida de los brasileños al nacer aumentó 2,5 meses en el último año, desde 76,4 años en 2023 hasta 76,6 años en 2024, su mayor nivel desde que es medido, informó este viernes el Gobierno.

El dato supera el promedio mundial (73,4 años), pero aún está lejos de la de los países con los mejores índices, como Mónaco (86,5 años), San Marino (85,8 años), Hong Kong (85,6 años), Japón (84,9 años) y Corea del Sur (84,4 años).

La expectativa de vida subió casi cuatro años desde 2021 (72,8 años), cuando la pandemia provocada por el coronavirus interrumpió una larga tendencia de crecimiento, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

En lo que va de este siglo el aumento de la expectativa de vida del brasileño fue de cinco años y medio (frente a 71,1 años en 2000) y en los últimos 45 años el salto fue de poco más de 14 años (frente a 62,5 años en 1980).

Según el organismo, la expectativa de vida de las mujeres brasileñas se aproximó a los 80 años (79,9 años en 2024) y continúa más de seis años superior a la de los hombres (73,3 años).

Esa diferencia obedece principalmente a la mayor mortalidad de los hombres por causas violentas.

De acuerdo con el IBGE, un hombre de entre 15 y 19 años tiene 3,4 veces más posibilidades de morir que una mujer, variación que salta a hasta 4,1 veces en los hombres de entre 20 y 24 años. EFE

cm/ed/pddp