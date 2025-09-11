La esperanza de vida en la UE alcanza los 81,7 años para los nacidos en 2024

The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas, 11 sep (EFE).- La esperanza de vida en la Unión Europea al nacer en 2024 alcanza los 81,7 años de vida, según datos publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, que sitúa a la cabeza a Italia y Suecia, ambas con 84,1 años, seguidas de España, con 84 años.

El dato supone un avance de 0,3 años respecto a 2023, añadió Eurostat en un comunicado en el que precisó que se tratan aún de datos provisionales.

En 15 países, la esperanza de vida superó la media de la UE, con los valores más altos registrados en Italia y Suecia (ambos con 84,1 años) y en España (84 años), mientras que las cifras más bajas se registraron en Bulgaria (75,9 años), Rumanía (76,6 años) y Letonia (76,7 años).

En comparación con el nivel anterior a la pandemia en 2019, de los 26 países de la UE para los que hay datos preliminares disponibles, 24 experimentaron un aumento de la esperanza de vida en 2024, agregó Eurostat.

Los mayores incrementos se observaron en Lituania (+1,1 años), Chequia, Letonia y Rumanía (+1 años cada uno) y Países Bajos fue el único Estado miembro de la UE que registró un descenso (-0,2 años), mientras que la esperanza de vida se mantuvo estable en España. EFE

