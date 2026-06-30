La esperanza y el desánimo caminan entre ruinas en Venezuela tras cinco días de los sismos

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Caracas, 29 jun (EFE).- La esperanza y el desánimo confluyeron este lunes en Venezuela, cinco días después del doble terremoto ocurrido el pasado miércoles que ha dejado al menos 1.719 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió nuevas viviendas antes de que finalice el año.

La fe persiste a duras penas después de que, según dijo a EFE un médico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), rescatistas encontraran a un sobreviviente en un sector del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más golpeado, por lo que confía en que aún hay «muchas vidas por debajo de los escombros».

La ONU está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

El coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas para el país suramericano, Gianluca Rampolla, indicó que 27 países han desplazado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, lo que incluye a 160 perros.

Gobiernos de otros países informaron o actualizaron cifras de sus connacionales fallecidos, entre los que hay 60 portugueses, dos cubanos y once italianos, así como la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quien logró sobrevivir ya que se encontraba entrenando junto a su equipo en Caracas.

Además, cuatro peruanos han sido reportados como desaparecidos y otros dos serán evacuados a Perú, según la Cancillería de ese país.

Otras víctimas

Según Caracas, la cifra de heridos subió a 5.034, la de personas damnificadas a 15.866 y la de edificios afectados a 855, de los cuales «189 sufrieron un colapso total».

Para apoyar a las víctimas de los terremotos, la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado planeaba viajar a Venezuela, pero denunció este lunes que el Gobierno de Rodríguez cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país.

Machado informó en un mensaje difundido en redes sociales que se encuentra en la Ciudad de Panamá y aseguró que tenía previsto regresar a su país para acompañar a los afectados por la tragedia.

«El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar», afirmó Machado, quien también denunció supuestos obstáculos en la distribución de alimentos y medicinas, así como restricciones a equipos internacionales de rescate y al trabajo de periodistas que cubren la emergencia.

Promesa de reconstrucción

La mandataria venezolana, quien asumió el cargo hace casi seis meses luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero, anunció que el Ministerio de Hábitat y Vivienda «está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible» y aseguró que hay «miles de soluciones antes de que finalice el año».

La jefa de Estado informó también de reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas.

Además, dijo que en este momento están desplegados ingenieros y arquitectos en La Guaira, Miranda y Caracas para inspeccionar la habitabilidad de viviendas que fueron afectadas por los terremotos del miércoles.

Según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales, el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Solidaridad imparable

El país petrolero, sacudido brevemente la mañana del lunes con un nuevo sismo que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue de magnitud 4,6, ha seguido recibiendo ayuda por parte de la comunidad internacional.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó que su país seguirá estando al lado del pueblo venezolano, y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, informó de que prepara el envío de más ayuda humanitaria para atender a la población afectada.

El Gobierno neerlandés ha enviado a Venezuela un buque, que ha partido desde Curazao, con ayuda de emergencia que incluye alimentos y agua potable, mientras que la Comisión Europea anunció que destinará cinco millones de euros en ayuda y enviará al país un avión con 50 toneladas de material para proveer refugio y asistencia médica.

Por su parte, Bolivia informó de la habilitación de un avión Hércules que transportará a 20 rescatistas y seis toneladas de ayuda, mientras que Ecuador espera poder enviar un avión por día durante esta semana con la ayuda humanitaria que está recopilando en nueve centros instalados en diversas provincias del país.

China anunció el envío de ayuda material de emergencia por valor de 100 millones de yuanes (unos 14,7 millones de dólares). EFE

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