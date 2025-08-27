La esposa del opositor venezolano Perkins Rocha denuncia que cumple un año preso y aislado

Caracas, 27 ago (EFE).- María Costanza Cipriani, esposa del abogado venezolano Perkins Rocha -aliado de la líder opositora María Corina Machado-, denunció este miércoles que no ha podido tener contacto con el activista desde su detención hace un año en Caracas, en el contexto de la crisis desatada tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

«Desde ese momento no lo hemos visto ni lo hemos escuchado. Su vida, su libertad y sus derechos están en manos de otros», afirmó en X la pareja del asesor legal del principal bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Cipriani dijo que el abogado continúa recluido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en la capital venezolana.

María Corina Machado envió este miércoles un mensaje de aliento a Rocha, de quien destacó su «increíble» trayectoria como «jurista, magistrado, profesor universitario y defensor de derechos humanos».

«Te mando toda mi fuerza, mi respeto, mi admiración y mi cariño», expresó Machado en una grabación publicada en redes sociales.

La exdiputada recordó que Rocha fue representante del comando de campaña de Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales de 2024, en los que el ente electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo, declaró ganador a Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la PUD.

«Él es un testimonio de nuestros héroes, que frente a la persecución se crecen y demuestran lo que están dispuestos a hacer para la construcción de esta Venezuela que ya se acerca», sostuvo la dirigente opositora.

Rocha fue detenido el 27 de agosto de 2024, casi un mes después de las presidenciales, celebradas el 28 de julio de ese año.

En septiembre de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó al abogado, así como a los exdiputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri, también detenidos, con la divulgación que hizo la PUD del «85,18 %» de las actas electorales que, según la coalición, prueban la victoria de González Urrutia, documentos que el chavismo tilda de falsos.

Saab indicó entonces que estos opositores están siendo investigados porque «avalaron», «verificaron», «difundieron» y «divulgaron como real» la página web donde están publicadas las actas, que la PUD asegura haber recolectado a través de testigos y miembros de mesas electorales el día de los comicios.

Hasta la fecha, el CNE no ha publicado los resultados desglosados de las elecciones, en contra de lo establecido en su propio cronograma.EFE

