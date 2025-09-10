The Swiss voice in the world since 1935

La esposa del presidente del Gobierno de España niega ante un juez haber malversado

La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ya ha declarado varias veces ante un juez, compareció nuevamente este miércoles para responder a una sospecha de que incurrió en malversación de fondos, lo que negó tajantemente.

Begoña Gómez se limitó a responder en la audiencia a puerta cerrada a «tres o cuatro preguntas» que le hizo su abogado «durante un minuto y medio o dos minutos», indicó una fuente judicial presente durante el interrogatorio.

El juez Juan Carlos Peinado, que lleva el caso, busca determinar si una funcionaria contratada por la presidencia del Gobierno trabajó para Gómez, entonces responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

Si Cristina Álvarez sirvió «a las actividades privadas de Begoña Gómez», podría «suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados», indicó el auto del juez en el que citó a declarar a ambas mujeres como investigadas.

Gómez indicó que de forma «puntual» pidió a Álvarez, encargada de asistirla, «enviar algún mensaje», pero insistió en que esta última «nunca» la ayudó en sus actividades profesionales.

Según ella, la asistente gestionaba la agenda institucional y conocía su agenda personal, simplemente para evitar que se solaparan.

Es la cuarta vez que Gómez comparece ante el juez Peinado, que ya la investiga por presunta corrupción y tráfico de influencias.

El magistrado indaga desde abril de 2024 si Gómez se aprovechó del cargo de su marido para obtener financiamientos para el máster en la Complutense que dirigió hasta el año pasado.

Esta causa provocó un fuerte pulso entre la fiscalía, que pidió cerrarla, y el juez, y generó irritación en Pedro Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días al debatirse si renunciaba, lo que al final no hizo.

La semana pasada, Sánchez acusó a algunos jueces de estar «haciendo política», al ser preguntado en la televisión pública sobre los casos judiciales que involucran a varios de sus allegados, que dijo parten «de denuncias falsas».

Las pesquisas contra su esposa se abrieron ante denuncias de dos grupos relacionados con la extrema derecha.

Sánchez, a quien la oposición de derecha le pide casi a diario la renuncia, se ha visto debilitado también por la investigación contra dos antiguos cercanos colaboradores suyos, su ex número tres Santos Cerdán y su ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en un caso de mordidas a cambio de obras públicas.

También son objeto de causas judiciales su hermano menor y el fiscal general del Estado, nombrado por su Gobierno.

