La estadounidense Centerview, contratada por Venezuela para reestructuración de deuda

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Nueva York, 28 may (EFE).- La empresa estadounidense Centerview confirmó este jueves su contratación por parte del Gobierno de Venezuela como «asesora financiera» para el proceso de reestructuración de la deuda pública del país, anunciado hace dos semanas por Caracas.

Una portavoz de la empresa remitió a EFE a un comunicado de la Vicepresidencia sectorial de Economía que detalla que «Venezuela ha designado a Centerview Partners como asesora financiera», después de que The Wall Street Journal reportara ayer el papel de la empresa.

El comunicado indica que el Gobierno de Venezuela «espera presentar su marco macroeconómico y análisis de sostenibilidad de la deuda pública a la comunidad financiera internacional en junio de 2026».

También señala que busca un «proceso unificado» que abarque las obligaciones de la República de Venezuela y PDVSA, y su compromiso de establecer contactos «abiertos, continuos y proactivos» con sus acreedores mediante un «intercambio de datos formal».

El Journal destaca en su reporte el papel que tendrá en el proceso uno de los socios de Centerview, el banquero francés Matthieu Pigasse, a quien describe como especializado en procesos de fusión y adquisición, defensor del Partido Socialista de Francia y propietario de varias empresas de medios en su país.

El diario incluye declaraciones de Mauricio Claver-Carone, antiguo enviado especial del Gobierno de Donald Trump para Latinoamérica, quien dijo haber expresado un «fuerte apoyo a la contratación» de Pigasse y Centerview ante Delcy Rodríguez, jefa del Ejecutivo venezolano.

«Ganamos el negocio porque nuestro equipo es el líder mundial, con una experiencia única trabajando en las mayores reestructuraciones de deuda soberana… y la ausencia de cualquier conflicto de interés», dijo un portavoz de Centerview a ese medio.

El 13 de mayo, el Ejecutivo chavista anunció el lanzamiento de un proceso «formal, integral y ordenado» para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende este monto.

El Ministerio de Economía explicó entonces en un comunicado que el objetivo es reconstruir «la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano».

Según informó el pasado marzo Transparencia Venezuela, la deuda externa de Venezuela se estima en más de 170.000 millones de dólares. EFE

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